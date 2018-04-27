В Перу найдено место крупнейшего в истории жертвоприношения детей

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей, пишет издание National Geographic.

По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам по всей видимости были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху существования в этом регионе малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.

Место жертвоприношения, известное как Уанчакито-Лас Льямас (Huanchaquito-Las Llamas), расположено на утесе с видом на Тихий океан в районе Уанчако на севере Перу. Неподалеку от него расположен Чан-Чан — бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор. В 1986 году Чан-Чан обрел статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает издание, научные исследования международной команды ученых, возглавляемой Габриэлем Прието из перуанского Национального университета Трухильо и Джоном Верано из Тулейнского университета (штат Луизиана, США), продолжаются. Исследования получили поддержку в виде грантов от Национального географического общества.

"Я, например, даже не ожидал такого", — заявил Верано, специалист по физической антропологии, который занимался исследованиями в этом регионе в течение более 30 лет. Сейчас ученые работают над отчетом по результатам научных исследований.

Фото National Geographic Место массового жертвоприношения детей в Перу

Как пишет издание, про Уанчакито-Лас Льямас начали писать еще в 2011 году после того, как ученые обнаружили там останки 42 детей и 76 лам. Раскопки на месте предполагаемого жертвоприношения закончились в 2016 году. К тому моменту были обнаружены останки более 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Если результаты исследования ученых окажутся верными, Уанчакито-Лас Льямас станет крупнейшим в мире местом жертвоприношения детей. Пока же этот статус принадлежит храмовому комплексу Темпло Майор, сооруженному в 1325 году и расположенному на территории нынешней столицы Мексики. Там были обнаружены доказательства жертвоприношения и погребения 42 детей.

В 2017 году в перуанской пустыне Наска были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ, которые больше походят на представителей внеземных цивилизаций, нежели на человека.