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    В Перу найдено место крупнейшего в истории жертвоприношения детей

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    Место жертвоприношения расположено на утесе с видом на Тихий океан в районе Уанчако на севере Перу. Более 140 детей и 200 молодых лам по всей видимости были принесены в жертву в ходе одного ритуала.
    Место массового жертвоприношения детей в Перу
    Фото National Geographic

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей, пишет издание National Geographic.

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    По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам по всей видимости были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху существования в этом регионе малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.

    Место жертвоприношения, известное как Уанчакито-Лас Льямас (Huanchaquito-Las Llamas), расположено на утесе с видом на Тихий океан в районе Уанчако на севере Перу. Неподалеку от него расположен Чан-Чан — бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор. В 1986 году Чан-Чан обрел статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Как сообщает издание, научные исследования международной команды ученых, возглавляемой Габриэлем Прието из перуанского Национального университета Трухильо и Джоном Верано из Тулейнского университета (штат Луизиана, США), продолжаются. Исследования получили поддержку в виде грантов от Национального географического общества.

    "Я, например, даже не ожидал такого", — заявил Верано, специалист по физической антропологии, который занимался исследованиями в этом регионе в течение более 30 лет. Сейчас ученые работают над отчетом по результатам научных исследований.

    Фото National Geographic
    Место массового жертвоприношения детей в Перу

    Как пишет издание, про Уанчакито-Лас Льямас начали писать еще в 2011 году после того, как ученые обнаружили там останки 42 детей и 76 лам. Раскопки на месте предполагаемого жертвоприношения закончились в 2016 году. К тому моменту были обнаружены останки более 140 детей в возрасте от 5 до 14 лет.

    Если результаты исследования ученых окажутся верными, Уанчакито-Лас Льямас станет крупнейшим в мире местом жертвоприношения детей. Пока же этот статус принадлежит храмовому комплексу Темпло Майор, сооруженному в 1325 году и расположенному на территории нынешней столицы Мексики. Там были обнаружены доказательства жертвоприношения и погребения 42 детей.

    В 2017 году в перуанской пустыне Наска были найдены мумифицированные тела антропоморфных существ, которые больше походят на представителей внеземных цивилизаций, нежели на человека.

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