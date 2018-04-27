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    Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с "пагубным влиянием РФ"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (350)

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    Текст доклада, предоставление которого требует оборонный бюджет США, обнародован не был и, вероятно, не будет, поскольку содержит секретные сведения.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с "пагубным российским влиянием", как того требует оборонный бюджет США, сообщает Белый дом.

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    Текст доклада обнародован не был и, вероятно, не будет, поскольку содержит секретные сведения.

    "Как требует закон, посылаю вам доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год", — говорится в письме Трампа руководству конгресса.

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    Соответствующий пункт оборонного бюджета требует от президента составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области. В частности, госдепартаменту и министерству обороны было предписано представить "предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности Российской Федерации". Требовалось также сообщить о планах совместных с Европой учений в киберсфере, определить области сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности.

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    Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. 

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