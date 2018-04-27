Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с "пагубным влиянием РФ"

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп представил конгрессу доклад о борьбе с "пагубным российским влиянием", как того требует оборонный бюджет США, сообщает Белый дом.

Текст доклада обнародован не был и, вероятно, не будет, поскольку содержит секретные сведения.

"Как требует закон, посылаю вам доклад, которого требует пункт 1256 оборонного бюджета на 2018 год", — говорится в письме Трампа руководству конгресса.

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Соответствующий пункт оборонного бюджета требует от президента составить доклад об операциях в киберпространстве и в информационной области. В частности, госдепартаменту и министерству обороны было предписано представить "предложения по укреплению совместных и региональных информационных операций и планов в области стратегических коммуникаций, направленных на противостояние информационной войне, пагубному влиянию и пропагандистской деятельности Российской Федерации". Требовалось также сообщить о планах совместных с Европой учений в киберсфере, определить области сотрудничества с НАТО и ЕС в области кибербезопасности.

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Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.