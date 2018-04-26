Опубликованы фото с тайной встречи Помпео и Ким Чен Ына

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала фотографии со встречи экс-директора ЦРУ Майка Помпео, утвержденного ранее на пост госсекретаря США, с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На двух фотографиях (см. ниже) Помпео и Ким Чен Ын жмут друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера. Из подписи следует, что фотографии были сделаны во время поездки Помпео в КНДР в выходные 31 марта – 1 апреля.

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"Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он проделает отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", — написала Сандерс. в своем Twitter.

В четверг Трамп сообщил, что северокорейская сторона "очень хочет встретиться". Он также заявил, что Помпео "не должен был встречаться с Ким Чен Ыном, но он встретился". "Они организовали встречу, когда он был там. Их встреча продолжалась более часа. И он также общался со своими коллегами в Северной Корее. Это была прекрасная встреча", — рассказал президент США.

@PressSec Майк Помпео и Ким Чен Ын

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

Отметим, что некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером "пустыми жестами", чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.