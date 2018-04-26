наверх
27.04.201801:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Опубликованы фото с тайной встречи Помпео и Ким Чен Ына

    (обновлено: )180
    На двух фотографиях, опубликованных пресс-секретарем Белого дома, Майк Помпео и Ким Чен Ын жмут друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера.
    Майк Помпео и Ким Чен Ын
    @PressSec

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала фотографии со встречи экс-директора ЦРУ Майка Помпео, утвержденного ранее на пост госсекретаря США, с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    На двух фотографиях (см. ниже) Помпео и Ким Чен Ын жмут друг другу руки на фоне интерьеров резиденции северокорейского лидера. Из подписи следует, что фотографии были сделаны во время поездки Помпео в КНДР в выходные 31 марта – 1 апреля.

    Читайте также: КНДР официально приостановила ракетно-ядерные испытания: реакция в мире

    "Замечательно, что госсекретаря Помпео утвердили. Он проделает отличную работу, помогая президенту США (Дональду Трампу) возглавлять наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", — написала Сандерс. в своем Twitter.

    В четверг Трамп сообщил, что северокорейская сторона "очень хочет встретиться". Он также заявил, что Помпео "не должен был встречаться с Ким Чен Ыном, но он встретился". "Они организовали встречу, когда он был там. Их встреча продолжалась более часа. И он также общался со своими коллегами в Северной Корее. Это была прекрасная встреча", — рассказал президент США.

    @PressSec
    Майк Помпео и Ким Чен Ын

    Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

    Отметим, что некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером "пустыми жестами", чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата