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    В мире

    Биткоин снова дешевеет ниже $9 тыс

    (обновлено: )18
    Биткоин дешевел на 1,44%, до 8,883 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 2,38%, до 8,843 тысячи долларов, на OKEx - на 2,23%, до 8,848 тысячи долларов.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером продолжает дешеветь, в то время как стоимость других известных виртуальных валют растет на фоне повышенного спроса, свидетельствуют данные торгов.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Эксперты: удорожание биткоина до $9 тыс не исключается

    По данным портала CoinMarketCap, биткоин дешевел на 1,44%, до 8,883 тысячи долларов. На бирже Binance криптовалюта снижалась в цене на 2,38%, до 8,843 тысячи долларов, на OKEx — на 2,23%, до 8,848 тысячи долларов.

    Альтернативные криптовалюты при этом дорожают: Ethereum — на 0,91%, до 634,3 доллара, Ripple — на 0,03%, до 0,819 доллара, Bitcoin Cash — на 1,43%, до 1334,49 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 398,67 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

    Цена на биткоин с середины месяца колебалась в районе в 8 тысяч долларов и только на днях преодолела рубеж в 9 тысяч долларов на фоне роста капитализации рынка криптовалют.

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