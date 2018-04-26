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    В США произошел взрыв на НПЗ

    (обновлено: )14710
    В результате инцидента пострадали 20 человек, шесть из них доставили в больницу. Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв.
    В США произошел взрыв на НПЗ
    @WDAYnews

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек. Об этом со ссылкой на мэра города Джима Пейна сообщают СМИ.

    По словам мэра, пострадали 20 человек, шесть из них доставили в больницу. Он также отметил, что обстановка "стабильная", но пока нельзя сказать, увеличится ли число жертв.

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    В свою очередь в департаменте полиции Сьюпириор доложили, что на месте работают сотрудники спасательной службы. Угрозы для жителей и необходимости эвакуации нет.

    Как отмечается, сообщение о взрыве на НПЗ пожарная служба получила примерно в 10:06 (18:06 по киевскому времени). Согласно первоначальным отчетам, пострадали, по меньшей мере, шесть человек. Информации о состоянии пострадавших пока нет.

    По данным очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии нескольких кварталов.

    Ранее сообщалось, что во вторник вечером в Донецке произошел крупный пожар на территории шахты "Куйбышевская".

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