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    Сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря

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    После утверждения полным составом сената Майку Помпео остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве.
    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Сенат США утвердил в среду кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
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    Ранее его после непростых переговоров одобрил комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов. Первое голосование тогда закончилось ничем, поскольку голосов за и против было поровну. Со второй попытки за Помпео проголосовали 11 из 20 присутствовавших членов комитета (в составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов.). Помпео стал первым в истории кандидатом, который был утвержден с таким небольшим перевесом.

    После утверждения полным составом сената кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Это может произойти уже в день утверждения.

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