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    В мире

    Смертельный паводок у Мертвого моря: погибли девять молодых людей

    (обновлено: )358
    Как уточняется, в районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.
    Паводок в Израиле
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Девять молодых израильтян погибли, попав в зону паводка у Мертвого моря, сообщила радиостанция "Кан".

    Группа, насчитывавшая 25 юношей и девушек, была застигнута стихийным бедствием во время экскурсии в прибрежном ущелье Нахаль Цафит.

    "Девять молодых людей погибли при наводнении в Нахаль Цафит", — передает радио.

    Спасатели продолжают поиски одной девушки. Остальные члены группы найдены живыми.

    Причиной паводка стали дожди, который второй день идут по всему Израилю. В районе Мертвого моря водные потоки, стекая с окрестных гор, переполняют русла многочисленных ручьев, сухих на протяжении большей части года.

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