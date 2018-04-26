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    Молдавским чиновникам, военным и врачам запретили бастовать

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    Отказ от забастовок предусмотрен для сотрудников системы телекоммуникаций, электро- и водоснабжения, авиадиспетчеров, а также врачей, военных и чиновников в Молдавии.
    Акция протеста в Молдавии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Молдавское правительство утвердило перечень предприятий и служб, работникам которых нельзя участвовать в забастовках; бастовать запретили, в том числе, чиновникам, военным, врачам и электрикам, сообщает РИА Новости.

    "Проект правительства об изменении Перечня предприятий, их участков и служб, работники которых не могут участвовать в забастовке, был разработан в соответствии с решением Конституционного суда" — сказал государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Документ запрещает участвовать в забастовкам лицам, которые занимают руководящие должности в секретариате парламента, Государственной канцелярии, аппарате президента, министерствах. Запрещено бастовать сотрудникам охраны медико-санитарных и фармацевтических учреждений независимо от вида собственности и юридической формы, работникам Национального агентства общественного здоровья.

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    Запрещено бастовать военнослужащим, государственным служащим со специальным статусом в рамках Таможенной службы, Управления пенитенциарных учреждений, офицеры охраны Службы государственной охраны.

    Трудовой кодекс Молдавии предусматривает, что перечень утверждается правительством. В 2017 году постановление правительства было обжаловано в Конституционном суде Молдавии омбудсменом Михаилом Которобаем. КС не нашел в тексте документа никаких нарушений.

    Решение правительства Молдавии принято на фоне массовых протестов в Армении.

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