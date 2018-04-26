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    Строит киборга-дракона. Маск шокировал заявлением

    (обновлено: )20810
    Отметим, что знаменитый предприниматель, совершивший революционные изменения в автомобильной и космической индустриях, неоднократно начинал проекты как будто ради забавы.
    Илон Маск
    flickr.com/jurvetson

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Илон Маск, который возглавляет такие компании, как Tesla и SpeceX, начал работу в еще одной необычной сфере. Сейчас он строит киборга-дракона, заявив об этом в своем Twitter-аккаунте.

    ​Маск не раскрыл подробности, лишь заметил, что "рынок драконов незаслуженно обделен вниманием".

    Известный предприниматель, совершивший революционные изменения в автомобильной и космической индустриях, неоднократно начинал проекты как будто ради забавы.

    ​SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

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