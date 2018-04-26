Строит киборга-дракона. Маск шокировал заявлением

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Илон Маск, который возглавляет такие компании, как Tesla и SpeceX, начал работу в еще одной необычной сфере. Сейчас он строит киборга-дракона, заявив об этом в своем Twitter-аккаунте.

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.

​Маск не раскрыл подробности, лишь заметил, что "рынок драконов незаслуженно обделен вниманием".

Известный предприниматель, совершивший революционные изменения в автомобильной и космической индустриях, неоднократно начинал проекты как будто ради забавы.

​SpaceX с 2017 года регулярно использует при стартах уже летавшую первую ступень, но не сохраняет ее повторно. Для старта в начале апреля SpaceX также использовала первую ступень ракеты-носителя, которая осуществляла запуск грузовика к МКС в августе 2017 года. Отправившаяся к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.