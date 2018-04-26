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    США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

    (обновлено: )24605
    Запуск, произведенный с базы Ванденберг на юге штата Калифорния, был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Ракета не была оснащена боевой частью.
    Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
    архивное фото/military.com

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III, сообщает пресс-служба военно-воздушных сил.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
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    Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

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    Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.

    Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. 

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