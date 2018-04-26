архивное фото/military.com

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III, сообщает пресс-служба военно-воздушных сил.

Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

Читайте также: Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.

Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.