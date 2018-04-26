КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии и увеличит свое участие в международной коалиции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "уйти из Сирии", но остающимся там военным США нужно "закончить работу" по разгрому террористов. Макрон говорил, что именно он убедил Трампа не уходить из Сирии.

Ранее сообщалось, что более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии.