наверх
26.04.201804:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (190)

    (обновлено: )22
    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что привержен тому, чтобы "в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии".
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Франция поддержит военное присутствие США на севере Сирии и увеличит свое участие в международной коалиции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. 

    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк
    Последствия ударов по Сирии: что будет с ценами на золото и металлы

    "Мы полностью привержены и продолжим участвовать, увеличим участие в новых рамках международной коалиции. Я привержен тому, чтобы в координации с американцами предоставить поддержку американскому присутствию на севере Сирии, особенно к востоку от реки Евфрат", — сказал Макрон на пресс-конференции в Вашингтоне.

    Читайте также — Корнейчук: почему Трамп и Макрон молчали об Украине

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы "уйти из Сирии", но остающимся там военным США нужно "закончить работу" по разгрому террористов. Макрон говорил, что именно он убедил Трампа не уходить из Сирии.

    Ранее сообщалось, что более 45% американцев выступают против политики президента Дональда Трампа в Сирии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата