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    Госдеп о проникновении в посольство РФ в Сиэтле: это законный ответ

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    (обновлено: )11002
    Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт подчеркнула, что никакого "вторжения" не было, а был "твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России".
    Резиденция генконсула России в Сиэтле
    © Sputnik / Людмила Чернова

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Проникновение американских сотрудников в здание российского генконсула в Сиэтле является ответными мерами на политику властей РФ, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Накануне представители властей США прибыли к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле, открыли ворота и вошли в здание.

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    "Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", — написала Науэрт в Twitter.

    При этом она сослалась на Венскую конвенцию о консульских сношениях, в соответствии с которой США отозвали согласие на создание и функционирование консульского учреждения России в Сиэтле. "Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании", — написала Науэрт.

    США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

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    Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

    Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

    В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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