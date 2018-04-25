Франция поддержала США в вопросе вывода войск из Сирии

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Париж разделяет позицию Вашингтона о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации "Исламское государство" (ИГ), заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

"Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в действиях в Сирии – Ред.), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции", — сказал Макрон на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона.

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Ранее Трамп заявил о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".