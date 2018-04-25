наверх
26.04.201801:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Франция поддержала США в вопросе вывода войск из Сирии

    Тема:

    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (189)

    (обновлено: )18420
    По словам Эммануэля Макрона, Франция разделяет позицию Вашингтона о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома "Исламского государства".
    Последствия ракетного удара США в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Париж разделяет позицию Вашингтона о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома террористической организации "Исламское государство" (ИГ), заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.

    "Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в действиях в Сирии – Ред.), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции", — сказал Макрон на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона. 

    Читайте также: Мальчик из видео про "химатаку" в Сирии сообщил детали съемки

    Ранее Трамп заявил о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Киевского судью поймали на взятке
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата