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    В Нидерландах сделали кроссовки из переработанной жвачки

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    Подошва кроссовок сделала из переработанной жевательной резинки, она не уступает по прочности обычному каучуку.
    Кроссовки из переработанной жвачки
    theverge.com

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Нидерландах три компании выпустили кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки.

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    Как сообщает портал theverge.com, жевательную резинку для создания обуви собрали с амстердамских улиц.

    Для того, чтобы обувь из жвачки не отличалась от обычной, синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, поставлялся на производство в виде гранул, которые переплавляются в подошву. Полученный материал не уступает по прочности обычному каучуку, а вот верхняя часть кроссовок сделана из кожи.

    Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года; они будут стоить 190 евро.

    Ранее сообщалось, что ученые выяснили, зачем мухи пускают слюни. На жаре мухи распускают и втягивают слюни, чтобы охладиться.

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