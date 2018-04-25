В Нидерландах сделали кроссовки из переработанной жвачки

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Нидерландах три компании выпустили кроссовки с подошвой из переработанной жевательной резинки.

Как сообщает портал theverge.com, жевательную резинку для создания обуви собрали с амстердамских улиц.

Для того, чтобы обувь из жвачки не отличалась от обычной, синтетический каучук, полученный из переработанной жвачки, поставлялся на производство в виде гранул, которые переплавляются в подошву. Полученный материал не уступает по прочности обычному каучуку, а вот верхняя часть кроссовок сделана из кожи.

Первые пары поступят в продажу в июне 2018 года; они будут стоить 190 евро.

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