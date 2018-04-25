В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина: 10 человек погибли

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В провинции Индонезии вспыхнул серьезный пожар на нефтяной скважине. В результате 10 человек погибли и 40 получили серьезные ожоги, передает Antaranews.

antaranews.com В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина

Инцидент произошел, когда работники добывали нефть в скважине, прилегающей к домам жителей.

При этом три дома полностью сгорели. Пожар до сих пор не потушен. Огонь полыхает в скважине на глубине 250 м. Продолжается эвакуация людей.

Напомним, в декабре минувшего года на нефтепроводе в Ливии произошел взрыв.