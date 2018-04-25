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    В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина: 10 человек погибли

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    Как отмечается, три дома полностью сгорели. Пожар до сих пор не потушен. Огонь полыхает в скважине на глубине 250 м. Продолжается эвакуация людей.
    В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина
    antaranews.com

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В провинции Индонезии вспыхнул серьезный пожар на нефтяной скважине. В результате 10 человек погибли и 40 получили серьезные ожоги, передает Antaranews.

    antaranews.com
    В Индонезии вспыхнула нефтяная скважина

    Инцидент произошел, когда работники добывали нефть в скважине, прилегающей к домам жителей.

    При этом три дома полностью сгорели. Пожар до сих пор не потушен. Огонь полыхает в скважине на глубине 250 м. Продолжается эвакуация людей.

    Напомним, в декабре минувшего года на нефтепроводе в Ливии произошел взрыв.

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