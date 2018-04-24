В США мужчина сбил двух человек, чтобы попасть в тюрьму, а не на работу

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. В американском городе Ботелл мужчина сбил несколько человек, потому что не хотел идти на работу, сообщает Komo news.

По пути на работу водитель намеренно наехал на двух женщин. Одну из них доставили в больницу, второй оказали медицинскую помощь на месте.

Задержанный признался, что планировал сбить еще одного прохожего, который успел вовремя отскочить. "Мне надо было поменять что-то в жизни, поэтому я попробовал сбить троих человек машиной. Я не планировал их убивать, только немного ранить", — признался он.

Мужчина выразил пострадавшим сочувствие. Он заявил, что хочет попасть в тюрьму, потому что не готов больше ходить на нелюбимую работу. Komo news пишет, что задержанному 22 года, он работал в школе.

Напомним, ранее в Торонто микроавтобус наехал на пешеходов, жертвами инцидента стали 10 человек, еще 15 пострадали. Личность водителя установлена, это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий остаются неизвестными. Министр охраны общественной безопасности Канады Ралф Гудэйл отметил, что канадские власти не получали информации, что участники саммита G7 (проходит в городе с 21 по 23 апреля) могли стать целью атаки.