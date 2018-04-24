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    Учёные объяснили, для чего людям необходимо плакать

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    Согласно данным проведенного учеными исследования, важно плакать и не сдерживать эмоции, ведь так мозг перезагружается.
    Люди плачут. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Учёные из Тилбургского Университета в Нидерландах провели исследование и выяснили, что люди плачут не только из-за негативных или слишком позитивных эмоций.

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    Как оказалось, когда человек плачет, мозг перезагружается. Кроме того, в плаче есть и социальная составляющая, таким образом плачущий хочет получить поддержку и обратить на себя внимание. По словам специалистов, плач считается невербальной социальной коммуникацией. Направлен он на выявление дискомфорта, а также на необходимость помощи и поддержки социума.

    Женщины в вопросах плача получают больше эмпатические реакции, слёзы же мужчины расцениваются, как слабость. Эта социальная функция заложена биологически с доисторических времён. Опрос людей показал, что люди, которые никогда не плачут, испытывают меньше связи с окружающими, а также хуже реагируют на эмоциональные стимулы и испытывали меньшую поддержку, сообщает VistaNews.

    Ранее сообщалось, что ученые в США имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение.

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