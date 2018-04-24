Лукашенко обратился к "майданутым": лимит революций исчерпан

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не появится фундамент для Майдана, пока он возглавляет республику.

"Если кто-то рассчитывает, что мы примем (новую – ред.) конституцию и этим самым создадим фундамент для наших майданов и майданутых – этого в стране не будет, пока я президент. Это надо четко понимать", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Он предупредил о жесткой ответственности за попытки дестабилизации в обществе, призвав "тысячу раз подумать, к чему это может привести". "Лимит революций и войн мы исчерпали давно. Нам этого не надо", — отметил Лукашенко.

Президент вновь призвал прекратить "возню" про "завтрашнее изменение конституции". Он пояснил, что, говоря о возможности в будущем изменения конституции, просто высказал свою точку зрения, что однажды страна придет к этому вопросу. "Нормотворчество — живой процесс, как сама жизнь. Жизнь меняется, мы меняемся, и законы должны меняться", — подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что с момента принятия конституции многое в Белоруссии уже изменилось, появились новые государственные институты, некоторые, наоборот, упразднены, на принципиально иной уровень вышли экономические отношения. "Но нормы основного закона должны не просто соответствовать действительности, а должны немного опережать ее, работать на перспективу", — добавил Лукашенко.

Он пояснил, что это касается и вопроса полномочий президента, некоторые из которых могут быть в будущем переданы другим ветвям власти. Лукашенко подчеркнул, что уже выработана практика работы государственной системы. "Выработаны и упрочились традиции. Их уже не изменить, поэтому не надо мне за них держаться двумя руками. Их могут осуществлять другие. А у президента могут появиться другие проблемы и заботы, которые надо решать. Поэтому ничего такого здесь нет в том, чтобы передать отдельные полномочия другим", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко поручил милиции выявлять возможных провокаторов на акциях протеста, если они будут проходить в стране, и заявил, что "Майдана в Белоруссии не будет".