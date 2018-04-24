Кардашьян поддержала революцию в Армении снимком в облегающей кофте

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Звезда риелити-шоу и актриса Ким Кардашьян, отец которой является этническим армянином, выступила в поддержку акций протеста и революции в столице Армении в Ереване.

Ранее стало известно, что новоназначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку после многодневных митингов против его назначения. Оппозиция в Армении объявила о начале "бархатной революции" с 17 апреля, с тех пор в Ереване продолжаются акции протеста и столкновения с полицией.

Смотрите также: Протестующие в Ереване устроили ликование по поводу отставки премьера

"Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирных протестах и что это изменило ситуацию. Это исторический день для Армении. Я использовала эту фотография, сделанную во время моего пребывания в Армении, потому что эта женщина коснулась моего сердца, и для меня она представляет сердце стольких сильных армян!", — написала Кардашьян в своем Instagram, опубликовав фотографию.



Фото instagram.com/kimkardashian Ким Кардашьян опубликовала фото в поддержку армянской революции

На снимке Ким, одетая в облегающую белую кофту и брюки, пожимает руку пожилой женщине.

Смотрите также: Появились кадры падения Бейонсе с сестрой на сцене

Напомним, что ранее было опубликовано видео, на котором видно, что часть армянских военных перешла на сторону протестующих и присоединилась к ним во время акции протеста.