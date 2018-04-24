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    Кардашьян поддержала революцию в Армении снимком в облегающей кофте

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (120)

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    Знаменитость высказалась в поддержку революции в Ереване и опубликовала фотографию во время своего визита в Армению. "Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирных протестах", - написала Кардашьян в своем Instagram.
    Американская актриса К.Кардашьян. Архивное фото
    RIA News Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Звезда риелити-шоу и актриса Ким Кардашьян, отец которой является этническим армянином, выступила в поддержку акций протеста и революции в столице Армении в Ереване.

    Ранее стало известно, что новоназначенный премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку после многодневных митингов против его назначения. Оппозиция в Армении объявила о начале "бархатной революции" с 17 апреля, с тех пор в Ереване продолжаются акции протеста и столкновения с полицией.

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    "Это так вдохновляет, что все армяне объединились в мирных протестах и что это изменило ситуацию. Это исторический день для Армении. Я использовала эту фотография, сделанную во время моего пребывания в Армении, потому что эта женщина коснулась моего сердца, и для меня она представляет сердце стольких сильных армян!", — написала Кардашьян в своем Instagram, опубликовав фотографию.

    Фото instagram.com/kimkardashian
    Ким Кардашьян опубликовала фото в поддержку армянской революции

    На снимке Ким, одетая в облегающую белую кофту и брюки, пожимает руку пожилой женщине.

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    Напомним, что ранее было опубликовано видео, на котором видно, что часть армянских военных перешла на сторону протестующих и присоединилась к ним во время акции протеста.

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