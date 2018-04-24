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    В Турции произошло землетрясение, десятки пострадавших

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    Как сообщило ранее во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман.
    В Турции произошло землетрясение, десятки пострадавших
    Anadolu

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    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Адыяман на юго-востоке Турции возросло до 39, сообщил глава минздрава страны Ахмет Демирджан.

    Как сообщило ранее во вторник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в 3.34 (совпадает с киевским), очаг находился на глубине 7 километров. По первым сообщениям, легкие ранения получили 13 местных жителей.

    "В результате землетрясения в Адыямане пострадали 39 человек, 35 продолжают лечение. Тяжелораненых нет", — цитирует министра агентство Anadolu.

    Напомним, ранее в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

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