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    В мире

    Буш-старший госпитализирован с инфекцией

    (обновлено: )11
    По данным СМИ, у 93-летнего Джорджа Буша обнаружили сепсис, сейчас он находится в палате интенсивной терапии, однако "реагирует на лечение".
    Экс-президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев

    КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Экс-президент США 93-летний Джордж Буш-старший попал в больницу с инфекцией, сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт.

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    "Он реагирует на лечение и, кажется, восстанавливается", — говорится в заявлении Макграта в Twitter.

    По данным CNN, у Буша обнаружили сепсис, сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

    Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. На прошлой неделе из жизни ушла его супруга – Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

    Ранее сообщалось, что Буш-старший стал самым долгоживущим экс-президентом США.

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