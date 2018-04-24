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    Профильный комитет сената одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

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    В ходе голосования в комитете Майка Помпео, который ранее занимал пост директора ЦРУ и которого предложил президент Дональд Трамп, поддержали большинство из 21 сенатора.
    Майкл Помпео
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Комитет сената США по иностранным делам одобрил в понедельник вечером, 23 апреля, кандидатуру Майка Помпео на пост государственного секретаря.

    Рекс Тиллерсон
    REUTERS Jonathan Ernst
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    В ходе голосования в комитете Помпео, который ранее занимал пост директора ЦРУ и которого предложил президент Дональд Трамп, поддержали большинство из 21 сенатора. В составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов. Для одобрения необходимо было простое большинство голосов.

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    Теперь кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената, которое ожидается до конца недели.

    В сенате преимущество республиканцев составляет всего два голоса (51-49). Однако сенатор Джон Маккейн отсутствует. Таким образом, голоса могут разделиться поровну, и решающее слово в этом случае будет за вице-президентом Майком Пенсом (формальный председатель сената), который поддержит Помпео. Впрочем, до этого вряд ли дойдет, так уже три сенатора-демократа высказались в поддержку Помпео.

    После утверждения кандидату остается только принять присягу, чтобы приступить к своим обязанностям в новом качестве. Де-факто Помпео уже занимается дипломатической работой, хотя формально исполняющим обязанности госсекретаря является Джон Салливан. Последний сейчас представляет США на встрече глав МИД "Большой семерки" в Канаде. Но не он, а именно Помпео провел встречу с Ким Чен Ыном в преддверии предстоящих переговоров лидеров США и КНДР.

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