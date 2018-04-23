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    Американские ученые пересадили в мышь человеческий мозг

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    Биологи вырастили в пробирке и пересадили органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. "Мини-мозг" частично заменил грызунам их собственный.
    Сотрудник лаборатории. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Ученые в США имплантировали мышам клетки человеческого мозга и изучили, как операция повлияла на их поведение, сообщает журнал Nature Biotechnology.

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    Биологи вырастили в пробирке и пересадили органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. "Мини-мозг" частично заменил грызунам их собственный. В результате нервные клетки не только прижились, но и начали развиваться: спустя 233 дня их структура и зрелость была сравнима с мозгом новорожденного.

    Поведение мышей с "человеческим мозгом" не отличалось от обычного. В первое время подопытные стали лучше проходить тест на память, но в итоге вернулись к стандартным для них показателям.

    Ученые полагают, что результаты исследования могут произвести революцию в регенеративной медицине: выращенные клетки можно будет использовать для имплантации людям.

    Ранее сообщалось, что самой частой причиной развития неизлечимого рака являются специфические мутации в генах RAS, которые влияют на присоединение RAS-белков к мембранам клетки и их сигнальную роль.

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