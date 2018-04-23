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    Джонсон: G7 создаст спецгруппу "для изучения поведения России"

    (обновлено: )11704
    Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что принято решение учредить группу G7 "по изучению российского... пагубного поведения".
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для "для изучения поведения России".

    "Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения", — заявил Джонсон.

    В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки". "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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