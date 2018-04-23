Джонсон: G7 создаст спецгруппу "для изучения поведения России"

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны G7 создадут спецгруппу для "для изучения поведения России".

"Мы решили учредить группу G7 по изучению российского… пагубного поведения", — заявил Джонсон.

В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки". "Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.