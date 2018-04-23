Ученые определили, почему уродливые люди много зарабатывают

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Британские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что что, обладающие непривлекательной внешностью, много зарабатывают.

Об этом сообщается в статье в журнале Journal of Business and Psychology.

В новом исследовании приняли участие 20 тыс. американцев. Как оказалось, люди с наиболее отталкивающей внешностью получали больше, чем просто некрасивые.

Ученые объяснили, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают совершенствоваться в одной профессиональной области, в то время как привлекательные чаще рискуют менять профессию и начинать все с нуля.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, зачем мухи пускают слюни. На жаре мухи распускают и втягивают слюни, чтобы охладиться.