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    Ученые определили, почему уродливые люди много зарабатывают

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    Ученые провели исследования и определили, что уродливые люди менее открыты новому опыту, они предпочитают совершенствовать свои умения в одной профессиональной области.
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    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Британские ученые в ходе проведенного исследования выяснили, что что, обладающие непривлекательной внешностью, много зарабатывают.

    Об этом сообщается в статье в журнале Journal of Business and Psychology.

    В новом исследовании приняли участие 20 тыс. американцев. Как оказалось, люди с наиболее отталкивающей внешностью получали больше, чем просто некрасивые.

    Ученые объяснили, что некрасивые люди менее открыты новому опыту и предпочитают совершенствоваться в одной профессиональной области, в то время как привлекательные чаще рискуют менять профессию  и начинать все с нуля. 

    Ранее сообщалось, что ученые выяснили, зачем мухи пускают слюни. На жаре мухи распускают и втягивают слюни, чтобы охладиться.

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