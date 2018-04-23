В США угнали грузовик с 8000 билетов в "Диснейленд"

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные угнали грузовик в Калифорнии (США), который перевозил 8000 билетов в "Диснейленд" для предстоящей конференции фермеров, сообщает UPI.

По данным издания, грузовик с материалами для конференции, оборудованием и регистрационными данными фермеров в Южной Каролине был угнан с парковки.

Смотрите также: Авария на аттракционе. В "Диснейленде" эвакуировали посетителей

При этом злоумышленники не смогут воспользоваться ни одним из украденных билетов, так как они были аннулированы и взамен планируется выпустить новые.

Ранее сообщалось, что в американском городе Дуранго (Колорадо) медведь "угнал" и разбил внедорожник. Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома.