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    В США угнали грузовик с 8000 билетов в "Диснейленд"

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    Неизвестные угнали грузовой автомобиль, перевозивший 8000 билетов в "Диснейленд" для предстоящей конференции фермеров в Калифорнии. Злоумышленники не смогут воспользоваться ни одним из украденных билетов, они аннулированы.
    Диснейленд в Калифорнии
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные угнали грузовик в Калифорнии (США), который перевозил 8000 билетов в "Диснейленд" для предстоящей конференции фермеров, сообщает UPI.

    По данным издания, грузовик с материалами для конференции, оборудованием и регистрационными данными фермеров в Южной Каролине был угнан с парковки.

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    При этом злоумышленники не смогут воспользоваться ни одним из украденных билетов, так как они были аннулированы и взамен планируется выпустить новые.

    Ранее сообщалось, что в американском городе Дуранго (Колорадо) медведь "угнал" и разбил внедорожник. Ночью животное забралось в машину, предположительно, сумело снять ее с ручного тормоза и выехать с площадки возле дома.

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