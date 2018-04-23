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    "Интернет от Иисуса". В Польше Wi-Fi раздают со статуи Христа

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    Как сообщают польские СМИ, установить передатчики интернет-сигнала в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа было идеей приходского священника.
    Интернет от Иисуса в Польше
    finanse.wp.pl

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В польском городе Свебодзине интернет раздают с памятника Иисусу Христу.

    Об этом сообщает местный портал WP.finanse.

    Передатчики спрятаны в 3-метровом венце 33-метровой статуи Христа. Сообщается, что установления передатчиков интернет-сигнала на памятнике было идеей приходского священника.

    Представители компании-провайдера объясняют, что все делается на законных основаниях. А вот приход, который следит за памятником, не комментирует эту тему.

    Ранее сообщалось, что по улицам Киева курсирует новый современный трамвай четвертого поколения польского концерна Pesa.  В трамвае можно подключиться к Wi-Fi и подзарядить телефон.

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