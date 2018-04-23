Тело бойца АТО нашли в польском лесу

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Польше в лесу нашли труп 23-летнего бойца АТО, жителя Дрогобыча. Он уехал в соседнюю страну на заработки, чтобы оплатить обучение сестры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Ивано-Франковска Николай Депутат.

kurs.if.ua Погибший боец АТО в польскому лесу

Подробности смерти военного и обстоятельства, при которых нашли труп, не известны.

По словам Депутата, полиция Польши начала расследование инцидента.

Напомним, в Полтаве разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО.