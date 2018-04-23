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    В мире

    Тело бойца АТО нашли в польском лесу

    (обновлено: )16420
    Парень уехал в соседнюю страну на заработки, чтобы оплатить обучение сестры. Подробности смерти военного и обстоятельства, при которых нашли труп, не известны.
    Погибший боец АТО (слева)
    @kurs.if.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Польше в лесу нашли труп 23-летнего бойца АТО, жителя Дрогобыча. Он уехал в соседнюю страну на заработки, чтобы оплатить обучение сестры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил житель Ивано-Франковска Николай Депутат.

    kurs.if.ua
    Погибший боец АТО в польскому лесу

    Подробности смерти военного и обстоятельства, при которых нашли труп, не известны.

    По словам Депутата, полиция Польши начала расследование инцидента.

    Напомним, в Полтаве разбили мемориальную доску погибшему бойцу АТО.

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