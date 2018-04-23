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    Франция разрабатывает собственный мессенджер

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    Говоря о безопасности существующих мессенджеров, госсекретарь по вопросам информационных технологий при премьер-министре Франции сказал, что никогда не надо пользоваться и передавать информацию лишь через один из них.
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Государственный секретарь по вопросам информационных технологий при премьер-министре Франции Мунир Махжуби рассказал о разработке нового безопасного государственного мессенджера, пользоваться которым смогут все желающие.

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    "Наши команды развивают новые инструменты для государства. Я вас уверяю, что мы работаем над безопасным государственным мессенджером, который не будет зависеть от частных взносов", — сказал он в эфире радиостанции France Inter.

    По его словам, обсуждается новое приложение, которое будет полностью зашифровано, контент пользователей нельзя будет расшифровать. Махжуби отметил, что мессенджер будет доступен для всех.

    Говоря о безопасности существующих мессенджеров, он сказал, что никогда не надо пользоваться и передавать информацию лишь через один из них.

    "В правительстве никогда не используют только один из мессенджеров. Тelegram, WhatsApp, мессенджер Facebook — не важно, какой мессенджер. Вопрос в том, что мы не должны передавать всю информацию через один канал", — подчеркнул он.

    Напомним, ранее в России начали блокировку мессенджера Telegram.

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