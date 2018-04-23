Макрон везет Трампу "дуб дружбы", но говорить будет о "войне"

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник прибудет в США с первым официальным визитом.

Несмотря на то что в отношениях двух стран есть острые вопросы, сам Макрон говорит об этом визите, скорее, как о символическом. Основными целями своей встречи с Трампом он назвал демонстрацию хороших и крепких отношений. Хотя очевидно, что французский лидер, которого в Европе иногда называют "заклинателем Трампа", как минимум поднимет и вопросы "торговой войны" и изменения иранской ядерной сделки.

Визит приурочен к 250-летию отношений США и Франции. В программе Макрона не только общение с президентской четой, но и выступление в конгрессе. Ради французских гостей Трамп впервые за свое президентство организует правительственный ужин. Макрон же в свою очередь везет ему дуб с севера Франции.

Несмотря на в основном парадную программу визита, сторонам есть, о чем поговорить. Не последней темой для Франции, как и для всего Евросоюза, является намерение США с подачи Трампа ввести новые повышенные пошлины на сталь и алюминий. Это уже привело к тому, что стороны уже анонсировали волну ответных действий, фактически означающих "торговую войну" и затрагивающих широкий список отраслей. Пошлины вступят в силу 1 мая, если всем причастным не удастся договориться об условиях дальнейшего сотрудничества. Пока ни одна из сторон не проявила готовность пойти на значительные уступки.

"Надеюсь, он (президент США Дональд Трамп — ред.) не будет вводить эти новые пошлины и решит сделать исключение для Европейского союза. Нельзя вести торговые войны с союзниками", — сказал Марон накануне визита. По его словам, он намерен прямо объяснить это Трампу.

Ранее Франция приняла участие в ударе по Сирии под предлогом возмездия за якобы применение сирийскими военными химического оружия. Франция также безоговорочно поддерживает США и Великобританию в реагировании на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Париж также поддерживает антироссийские санкции. Вашингтону в ответ пока предъявить особо нечего, кроме того, что он по-прежнему является ключевым гарантом безопасности стран НАТО, обеспечивая и львиную долю бюджета альянса, и военную мощь.

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Еще одна тем – иранская ядерная программа. Трампа не устраивают условия достигнутого соглашения. Он обещал не продлевать 12 мая режим частичного снятия санкций против Ирана, если сделка не будет изменена. Дополнительное соглашение с января обсуждается между США и европейскими подписантами: Великобританией, Германией и Францией. Пока безуспешно.

Если американский лидер не продлит режим, это будет означать выход США из соглашения о совестном всеобъемлющем плане действий. Иран в ответ на это обещал возобновить свою ядерную программу ускоренными темпами.

По словам Макрона, альтернативы соглашению нет, и именно это он намерен донести до Трампа.

На фоне этого уж давно померкла тема выхода США из Парижского соглашения по климату, которому как раз 22 апреля исполнился ровно два года. Этот документ о снижении выбросов углекислого газа в атмосферу тогда тоже не понравился Трампу.

Несмотря на эти разногласия, Макрон рассчитывает на успех своей миссии. В подарок он везет Трампу дуб с севера Франции – из мест, где во время Второй мировой начали высадку американские войска. По мнению французского лидера, дуб станет символом долгих отношений двух стран. Он сказал, что посадит дерево вместе с Трампом "в его саду".