В Белоруссии задержали "Робин Гуда"

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали грабителя в белорусской деревне Куренец, потратившего часть украденных денег на мороженое для детей, говорится на сайте Управления внутренних дел минского облисполкома.

По данным правоохранителей, местный житель обнаружил пропажу 200 рублей из салона автомобиля (около шести тысяч российских рублей) и обратился в милицию.

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что почти половину похищенных денег он потратил на мороженое, которое раздал детям на улице.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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