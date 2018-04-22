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    В мире

    В Белоруссии задержали "Робин Гуда"

    (обновлено: )9310
    В белорусской деревне Куренец задержали мужчину, укравшего 200 рублей из салона автомобиля и потратившего почти половину денег на мороженое, которое раздал детям на улице.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали грабителя в белорусской деревне Куренец, потратившего часть украденных денег на мороженое для детей, говорится на сайте Управления внутренних дел минского облисполкома.

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    По данным правоохранителей, местный житель обнаружил пропажу 200 рублей из салона автомобиля (около шести тысяч российских рублей) и обратился в милицию.

    Злоумышленника задержали. Выяснилось, что почти половину похищенных денег он потратил на мороженое, которое раздал детям на улице.

    В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

    Ранее сообщалось, что пожилая итальянская семья официально усыновила 32-летнего белоруса, фамилия которого не называется.

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