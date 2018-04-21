В Армении пресекли серию терактов

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении пресекла теракты и задержала граждан, планировавших взрывы в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно полученной информации, связанные с Жирайром Сефиляном (осужденным оппозиционером) и группой "Сасна црер" (захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване) двое граждан Армении, создав преступное сообщество и возглавив его, намеревались устроить взрывы с помощью установки в ряде мест общественного значения 100-150 самодельных дистанционно управляемых взрывных устройств", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, теракты планировалось осуществить, в частности на площади Свободы в Ереване, в столичном торговом центре "Далма Гарден Молл" и развлекательном центре, под транспортными средствами и мостами на других путях коммуникаций, а также близ жилых домов для создания атмосферы страха и незаконного давления на органы государственной власти.

В соответствии с материалами дела организаторы преступного сообщества изготовили и испытали взрывное устройство и попытались для реализации своих планов завербовать иных лиц.

"Сотрудники СНБ провели 19 обысков в квартирах и машинах отдельных лиц, в результате которых были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств. Двое организаторов, а также четверо их предполагаемых соучастников задержаны", — отмечается в сообщении.

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По данному факту в следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества или участии в нем, подготовке теракта организованной группой, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении оружия организованной группой. Максимальная санкция по указанным статьям — лишение свободы до 15 лет.

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Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.