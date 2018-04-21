Трамп о прекращении ядерных испытаний КНДР: хорошие новости для мира

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Читайте также: Тайный визит Помпео. Переговоры США — КНДР и позиция Китая

"Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — написал Трамп в Twitter.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World — big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

Читайте также: Рауль ушел, но остался. На Кубе происходит "мягкая" смена власти

На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР.