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    Трамп о прекращении ядерных испытаний КНДР: хорошие новости для мира

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (834)

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    Глава Белого дома Дональд Трамп назвал "хорошими новостями" и "большим прогрессом" заявление Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп приветствовал заявление КНДР о прекращении ядерных испытаний и заявил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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    "Северная Корея согласилась заморозить все ядерные испытания и закрыть крупный полигон. Это очень хорошие новости для Северной Кореи и всего мира — большой прогресс! Жду нашего саммита", — написал Трамп в Twitter.

    Напомним, в настоящее время готовится встреча лидеров США и КНДР. Сейчас рассматриваются пять возможных мест, где бы она могла состояться. В то же время глава Белого дома Дональд Трамп ранее заявил, что встреча может пройти в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще.

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    На днях стало известно, что экс-глава ЦРУ и кандидат на пост государственного секретаря Майк Помпео лично встречалсяс главой КНДР. 

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