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    Во Франции пенсионера взяли под стражу за неприличный жест Макрону

    (обновлено: )15312
    Статья "Оскорбление представителя государственной власти", по которой привлекли мужчину, предполагает до шести месяцев заключения и штраф в размере 7,5 тысячи евро.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Французский пенсионер, житель одной из коммун департамента Вогезы, помещен под стражу после неприличного жеста в адрес президента страны Эммануэля Макрона.

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    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
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    Как сообщает местное издание Vosges Matin, 61-летнего мужчину задержали в минувшую среду. В этот день глава государства приехал в Вогезы и общался с местными жителями на улицах.

    "Пенсионер показал средний палец президенту республики Эммануэлю Макрону в ходе его визита в коммуну Сен-Дье-де-Вож", — отмечается в публикации.

    Статья "Оскорбление представителя государственной власти", по которой привлекли мужчину, предполагает до шести месяцев заключения и штраф в размере 7,5 тысячи евро.

    "В ходе опроса обвиняемый очень быстро признал содеянное", — сообщает портал.

    Ожидается, что 28 мая в местном суде пройдет разбирательство по этому делу.

    Ранее сообщалось, что женщина из России приговорена к трём месяцам тюремного заключения в ОАЭ за аморальное поведение, а именно за неприличный жест, который она показала на дороге другому водителю.

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