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    Парламент Турции одобрил досрочные выборы

    (обновлено: )37
    Турецкий парламент одобрил внесенный в него законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня. Проект поддержали 386 из 450 парламентариев.
    Флаг Турции
    REUTERS Eric Vidal

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Парламент Турции одобрил внесенный в него законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня, свидетельствуют результаты голосования.

    Законопроект поддержали 386 из 450 парламентариев.

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    В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.

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