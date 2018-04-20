Парламент Турции одобрил досрочные выборы

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Парламент Турции одобрил внесенный в него законопроект о проведении досрочных президентских и парламентских выборов 24 июня, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект поддержали 386 из 450 парламентариев.

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В среду президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы в стране пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления.