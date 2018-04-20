В США казнили самого старого преступника

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Власти американского штата Алабама привели в исполнение смертный приговор в отношении самого старого заключенного, когда-либо подвергавшегося такому наказанию в США, сообщает телеканал CNN.

Как отмечает телеканал, 83-летнего Уолтера Муди казнили в Алабаме после того, как прошения его адвоката об отсрочке казни за преступление, которое он совершил около 30 лет назад, было отклонено.

Alabama Department of Corrections Уолтер Муди

"Муди потратил практически 30 лет на то, чтобы избежать правосудия. Сегодня подача апелляций мистером Муди, наконец, завершится. Правосудие свершилось", — заявил генеральный прокурор Алабамы Стив Маршал.

Уолтер Муди стал самым пожилым заключенным, казненным после 1976 года, когда Верховный суд США восстановил смертную казнь в качестве меры наказания.

Его приговорили к пожизненному заключению за убийство федерального судьи Роберта Венса, которому он прислал по почте взрывное устройство в 1989 году. Также федеральный суд обвинил его в причинении смерти с помощью взрывчатки адвокату Роберту Робинсону. Сам Муди отрицал свою вину.

Ранее сообщалось, что в штате Алабама разрешили казнить преступников способом, который ранее не применялся.