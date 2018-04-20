В Италии семья усыновила 32-летнего белоруса

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Пожилая итальянская семья официально усыновила 32-летнего белоруса, фамилия которого не называется, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на итальянские СМИ.

Соответствующее решение принял суд города Тренто.

Согласно сообщению, семья знает молодого человека более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию на летний отдых по чернобыльским программам. Семья продолжала поддерживать с ним отношения, приглашала его к себе в гости, приезжала к нему в Белоруссию. Молодой человек занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал на Апеннинах. Для бездетной итальянской пары он стал настоящим сыном, отмечают СМИ.

Несмотря на то, что молодой человек уже вырос, у него своя семья и дети, итальянцы решили официально усыновить его, чтобы он стал их законным наследником.