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    В Италии семья усыновила 32-летнего белоруса

    (обновлено: )68
    Итальянская семья знает молодого человека более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию. Они решили официально усыновить его, чтобы он стал их законным наследником.
    Замок Безено в провинции Тренто в Италии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Пожилая итальянская семья официально усыновила 32-летнего белоруса, фамилия которого не называется, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на итальянские СМИ.

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    Согласно сообщению, семья знает молодого человека более 20 лет — с 11 лет практически каждое лето он приезжал к ним в Италию на летний отдых по чернобыльским программам. Семья продолжала поддерживать с ним отношения, приглашала его к себе в гости, приезжала к нему в Белоруссию. Молодой человек занимается грузоперевозками и уже по работе нередко бывал на Апеннинах. Для бездетной итальянской пары он стал настоящим сыном, отмечают СМИ.

    Несмотря на то, что молодой человек уже вырос, у него своя семья и дети, итальянцы решили официально усыновить его, чтобы он стал их законным наследником.

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