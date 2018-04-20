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    Ученые выяснили, зачем мухи пускают слюни

    (обновлено: )133
    По информации СМИ, бразильские ученые обнаружили, что у мух Chrysomya megacephala слюна, находясь вне организма, испаряется, за счет этого охлаждается, а затем, будучи поглощенной, охлаждает весь организм насекомого.
    Муха-журчалка на цветке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На жаре мухи распускают и втягивают слюни, чтобы охладиться, сообщается в исследовании, опубликованном журналом Scientific Reports.

    Атака львов на слоненка попала на видео. Видео
    Kruger Sightings/Youtube
    Атака львов на слоненка попала на видео

    Ученые бразильского университета Сан-Паулу под руководством Гильермо Гомеса обнаружили, что у мух Chrysomya megacephala слюна, находясь вне организма, испаряется, за счет этого охлаждается, а затем, будучи поглощенной, охлаждает весь организм насекомого, отмечает "Газета.ру".

    Ранее сообщалось, что рейс SU6143 "Москва-Симферополь" должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9.35 по московскому времени. Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета из-за довольно странной причине – по багажному отделению разлетелись пчелы.

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