Ученые выяснили, зачем мухи пускают слюни

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На жаре мухи распускают и втягивают слюни, чтобы охладиться, сообщается в исследовании, опубликованном журналом Scientific Reports.

Ученые бразильского университета Сан-Паулу под руководством Гильермо Гомеса обнаружили, что у мух Chrysomya megacephala слюна, находясь вне организма, испаряется, за счет этого охлаждается, а затем, будучи поглощенной, охлаждает весь организм насекомого, отмечает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что рейс SU6143 "Москва-Симферополь" должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9.35 по московскому времени. Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета из-за довольно странной причине – по багажному отделению разлетелись пчелы.