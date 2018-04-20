В Австрии столкнулись пассажирские поезда

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.

Инцидент произошел около 04.46 (05.46 по киевскому времени). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд. ​

REUTERS Courtesy CHRISTIAN HENNIG При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идет главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.

REUTERS HANS SCHRAMA При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

В начале апреля в Германии столкнулись два поезда метро, пострадали 35 человек.