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    В мире

    В Австрии столкнулись пассажирские поезда

    (обновлено: )10002
    ЧП произошло на главном вокзале австрийского Зальцбурга: маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд. ​По последним данным, пострадали 54 человека.
    При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек
    REUTERS Courtesy CHRISTIAN HENNIG

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 54 человека пострадали при столкновении пассажирских поездов на главном вокзале австрийского Зальцбурга, сообщает в пятницу местное издание Salzburger Nachrichten.

    Инцидент произошел около 04.46 (05.46 по киевскому времени). Маневровый локомотив цеплял вагоны ночного поезда из Венеции к поезду из Цюриха и врезался в стоящий поезд. ​

    REUTERS Courtesy CHRISTIAN HENNIG
    При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

    Большинство пассажиров спали в момент произошедшего. Речь идет главным образом о легких травмах, полученных из-за упавших в поездах предметов. По данным издания, всего в поездах было около 240 пассажиров.

    REUTERS HANS SCHRAMA
    При столкновении поездов в Зальцбурге пострадали более 50 человек

    В начале апреля в Германии столкнулись два поезда метро, пострадали 35 человек.

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