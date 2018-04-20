В Афинах расстрелян "крестный отец" мафии

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Известный "крестный отец" мафии расстрелян вечером в четверг из автомата Калашникова в афинском районе Агии Анаргири, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Два человека подъехали на мотоцикле к автомобилю жертвы и открыли огонь из автомата Калашникова 7,62 мм. На месте найдено более десятка гильз, в мужчину попали не менее восьми пуль. В тяжелом состоянии он был отвезен в больницу, где скончался.

Полицейские из департамента по расследованию убийств считают наиболее вероятным мотивом преступления сведение счетов между мафиозными группировками и полагают, что убийство было заказным, пишет агентство.

По данным СМИ, убитый – 45-летний Йоргос Лицос по кличке "Буби", и нападение на него могло быть ответом на убийство в январе этого года в Афинах одного из бывших "крестных отцов" мафии Василиса Стефанакиса.

Лицос в 2015 году проходил подсудимым в судебном процессе с участием 217 членов мафиозных группировок. Его приговорили в 13,5 годам тюрьмы с отсрочкой приговора и внесением залога в 40 тысяч евро. Сейчас его дело рассматривал суд второй инстанции.

В феврале 2016 года на него уже было совершено покушение.

Напомним, один из боссов сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Даинотти был застрелен в центре Палермо весной 2017 года.