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    В мире

    В Афинах расстрелян "крестный отец" мафии

    (обновлено: )391
    По информации полиции, два человека подъехали на мотоцикле к автомобилю Йоргоса Лицоса по кличке "Буби" и открыли огонь из автомата Калашникова 7,62 мм. Лицос получил как минимум четыре пулевых ранения.
    Криминалисты на месте преступления в Греции
    Фото amna.gr

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Известный "крестный отец" мафии расстрелян вечером в четверг из автомата Калашникова в афинском районе Агии Анаргири, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

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    Два человека подъехали на мотоцикле к автомобилю жертвы и открыли огонь из автомата Калашникова 7,62 мм. На месте найдено более десятка гильз, в мужчину попали не менее восьми пуль. В тяжелом состоянии он был отвезен в больницу, где скончался.

    Полицейские из департамента по расследованию убийств считают наиболее вероятным мотивом преступления сведение счетов между мафиозными группировками и полагают, что убийство было заказным, пишет агентство.

    По данным СМИ, убитый – 45-летний Йоргос Лицос по кличке "Буби", и нападение на него могло быть ответом на убийство в январе этого года в Афинах одного из бывших "крестных отцов" мафии Василиса Стефанакиса.

    Лицос в 2015 году проходил подсудимым в судебном процессе с участием 217 членов мафиозных группировок. Его приговорили в 13,5 годам тюрьмы с отсрочкой приговора и внесением залога в 40 тысяч евро. Сейчас его дело рассматривал суд второй инстанции.

    В феврале 2016 года на него уже было совершено покушение.

    Напомним, один из боссов сицилийской мафии 67-летний Джузеппе Даинотти был застрелен в центре Палермо весной 2017 года.

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