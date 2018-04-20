В Африке переименовали целое государство

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КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: теперь страна будет называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази", сообщает зимбабвийский информационный сайт Zimeye.

"Я хотел бы объявить, что Свазиленд возвращается к своему исконному названию. Африканские страны при обретении независимости возвращались к своим старым названиям, которые они использовали до того, как были колонизированы. С этих пор страна будет официально называться Королевством Исватини", — сказал король, выступая в городе Манзини по случаю 50-летнего юбилея независимости страны, совпавшего с его 50-летием.

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Как отмечает портал, после обретения независимости от Великобритании в 1968 году Свазиленд сохранил британское название страны. Идея переименования государства обсуждалась многие годы, так как местные жители и руководство страны чаще пользовались историческим названием. В 2015 году этот вопрос был вынесен на обсуждение парламента.

Свазиленд — небольшое государство, находящееся между ЮАР и Мозамбиком. Население страны — более 1,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Киеве появились улицы Струве и Гандзюка, а также переулок Дзиги Вертова.