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    Продана "ручка Путина"

    (обновлено: )17651
    По данным СМИ, лот оценили в 50–80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи. Parker с серебряным двуглавым орлом украшен 20 кристаллами Swarowski.
    Ручка Владимира Путина
    leparisien.fr

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Авторучка, которой якобы пользовался президент РФ Владимир Путин, ушла с молотка на торгах аукционного дома Drouot во Франции, пишет Le Parisien.

    Президент Франции Франсуа Макрон и президент России Владимир Путин в Версале
    REUTERS Alexander Zemlianichenko
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    Parker с серебряным двуглавым орлом украшен 20 кристаллами Swarowski. Лот оценили в 50–80 тысяч евро, покупатель, имя которого неизвестно, купил его за 63 тысячи.

    "Эта ручка не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой", — приводит издание мнение эксперта в области рынка предметов искусства.

    В июле прошлого года на аукционе Monaco Legend Auctions были проданы платиновые часы Patek Philippe с гарантийными документами на имя Владимира Путина. Покупатель заплатил за них более миллиона евро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее заявил, что эти часы Путину никогда не принадлежали.

    Представитель организатора аукциона пояснил, что часы когда-то планировали подарить Путину, однако этого так и не произошло. Шумиха вокруг этой ситуации возникла из-за ошибки журналистов, подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что автомобиль президента России Владимира Путина продается на портале "Авто.ру" за 8,5 млн рублей.

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