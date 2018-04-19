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    Ученые узнали, почему люди свистят лучше, чем поют

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    Исследователи провели сравнительное нервно-мышечное изучение мускулатуры гортани и лица и оказалось, что мышцы шеи развиты существенно хуже.
    Микрофон
    Из открытых источников

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Исследователи провели опыты с 34 волонтерами, у которых сравнили нервно-мышечную мускулатуру гортани и лица. Как оказалось, мышцы шеи существенно хуже. По мнению авторов, это и есть причина, почему людям легче дается свист, чем пение, сообщает Royal Society Open Science.

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    В ходе исследования каждому волонтеру предлагали воспроизвести услышанную мелодию и продемонстрировать вокальный диапазон от самого низкого доступного звука до самого высокого. Затем их просили проделать то же самое, но вместо пения использовать свист. Волонтеры точнее попадали в ноты при свисте.  

    Ученые, проводившие исследование, предполагают, что эти различия возникли из-за различной эволюции данных групп мышц. Волевое управление мышцами рта и губ есть у многих обезьян, а вот осознанное управление гортанью — сравнительно недавнее в эволюционном плане человеческое приобретение. 

    Ранее ученые выяснили, что самой частой причиной развития неизлечимого рака являются специфические мутации в генах RAS, которые влияют на присоединение RAS-белков к мембранам клетки и их сигнальную роль.

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