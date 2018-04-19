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    Боевики создают автономию на юге Сирии под патронажем США - источник

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    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии (175)

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    По данным военно-дипломатического источника, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения режима деэскалации.
    Последствия ракетного удара по Сирии
    Фото SANA

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Боевики "Джабхат ан-Нусры" и "Сирийской свободной армии" расширяют подконтрольные территории на юге Сирии, чтобы создать там автономию под патронажем США, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

    По его словам, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения правительственными войсками режима деэскалации или провокации с "химией". При этом США не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы "гумпомощь", добавил источник.

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    Фото из открытых источников
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    "В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только "Сирийская свободная армия", но и "Джабхат ан-Нусра" и бандгруппы ИГИЛ… Боевики ведут активные действия по расширению подконтрольных территорий", — сообщил собеседник.

    По его словам, в рамках работы мониторингового центра в Аммане (включает представителей России, США и Иордании) до иорданских и американских представителей систематически доводятся факты нападений боевиков на подразделения правительственных войск в этих районах, но мер для стабилизации обстановки и уничтожения террористов не принимается.

    "Еще в начале апреля совместный оперативный штаб "Ан-Нусры" в Деръа направил командованию других группировок, действующих в провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра (три южные сирийские провинции) призыв о координации действий для проведения одновременного наступления на сирийские правительственные войска", — сказал источник.

    По его словам, боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Деръа и Эль-Баас и прилегающих районов.

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    "Поводом для наступления как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками. Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения", — рассказал собеседник.

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    "Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии", — заявил военно-дипломатический источник.

    Он также сообщил, что через иорданскую границу в эту зону регулярно прибывают автоколонны якобы с гуманитарной помощью. "Но какие в действительности грузы доставляется этими колоннами – никому неизвестно. Вся переброска так называемой "гуманитарной помощи" контролируется только американцами", — сказал собеседник.

    "Для наступления на позиции правительственных войск только "Джабхат ан-Нусра" и взаимодействующие с ней формирования "Свободной сирийской армии" насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня, полученные через контролируемые НВФ коридоры на границе с Израилем и Иорданией", — сообщил источник.

    Напомним, Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. В ночь с 13 на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в Сирии, выпустив более ста ракет, часть из которых сбили сирийские системы ПВО. В Пентагоне заявили, что все намеченные при ударе цели были поражены. 

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