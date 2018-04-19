Трамп высказался о введении новых санкций против России

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит новые санкции на Россию, "как только она их заслужит".

На вопрос во время пресс-конференции, когда он введет новые санкции против России, президент ответил: "Как только она их вполне заслужит".

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В воскресенье, 15 апреля апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия. Москва и Дамаск опровергают информацию о химической атаке.

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Вскоре издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп в понедельник решил приостановить введение новых санкций, поскольку "не чувствует себя уверенно по поводу их введения".