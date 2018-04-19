Архив рубрики В мире

По данным военно-дипломатического источника, боевики планируют скоординированную атаку на правительственные силы во всех трех южных провинциях, поводом к которой станут якобы нарушения режима деэскалации.
По данным СМИ, предлагаемое ЕС соглашение удовлетворит основное требование Белого дома о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок.
По мнению американского лидера, нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем он сам. Такое заявление Дональд Трамп сделал по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.