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    В Китае признали дефектным купленный у Украины авианосец "Варяг"

    (обновлено: )18420
    Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец Liaoning.
    Авианосец Варяг
    Xinhua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Asian Times.

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    Китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались ограничены из-за структурных ограничений и "врожденных" дефектов, говорится в статье.

    Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету необходимо сбросить вес — оружие и топливо. По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены.

    Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.

    Из семи советских авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет" на сегодняшний день в боевом состоянии остаются три. Крейсер "Адмирал Горшков" продали Индии, где он проходит модернизацию и станет флагманом ВМС. "Варяга" приобрел Китай, где его переименовали в Liaoning. У России остался авианосец "Адмирал Кузнецов".

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса "Ольха".

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