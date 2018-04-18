наверх
18.04.201817:45
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Первая в мире установка Hyperloop появится в ОАЭ

    (обновлено: )85
    Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ, целью которой является соединить Абу-Даби, Эль-Айн, Дубай и Эр-Рияд в Саудовской Аравии.
    Hyperloop
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в среду подписала с девелопером из Абу-Даби Aldar Properties соглашение о строительстве первой коммерческой установки в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании.

    Самолеты Ryanair. Архивное фото
    corporate.ryanair.com
    Ryanair и капец. Лоукостерам подрезают крылья, а Hyperloop - зеленый свет

    Согласно договоренностям, HTT построит на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай установку, инновационный и туристический центры недалеко от площадки всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае. Строительство будет происходить в несколько этапов и начнется с сооружения 10-километровой установки, которая, как ожидается, впоследствии будет продолжена в пределах ОАЭ и за границы страны.

    "Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ, целью которой является соединить Абу-Даби, Эль-Айн, Дубай и Эр-Рияд в Саудовской Аравии", — заявил председатель правления HTT Бибоп Греста, которого цитирует компания.

    Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.

    Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны