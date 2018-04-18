Первая в мире установка Hyperloop появится в ОАЭ

Фото из открытых источников

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Hyperloop Transportation Technologies (HTT) в среду подписала с девелопером из Абу-Даби Aldar Properties соглашение о строительстве первой коммерческой установки в ОАЭ, сообщили РИА Новости в компании.

Согласно договоренностям, HTT построит на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай установку, инновационный и туристический центры недалеко от площадки всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае. Строительство будет происходить в несколько этапов и начнется с сооружения 10-километровой установки, которая, как ожидается, впоследствии будет продолжена в пределах ОАЭ и за границы страны.

"Соглашение создает базу для строительства первой коммерческой системы Hyperloop в мире в ОАЭ, целью которой является соединить Абу-Даби, Эль-Айн, Дубай и Эр-Рияд в Саудовской Аравии", — заявил председатель правления HTT Бибоп Греста, которого цитирует компания.

Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры анонсировало появление в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.