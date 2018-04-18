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    Ученые назвали главную причину возникновения рака

    (обновлено: )46330
    Мутации в генах RAS стали причиной возникновения злокачественных клеток. Мутации, способствующие развитию рака, препятствует переходу RAS в неактивированное состояние.
    Ученый
    RIA News Д. Чернов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Самой частой причиной развития неизлечимого рака являются специфические мутации в генах RAS, которые влияют на присоединение RAS-белков к мембранам клетки и их сигнальную роль. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета, передает MedicalXpress.

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    Здоровые клетки превращаются в злокачественные в результате мутацией в генах RAS, которые кодируют малые G-белки, участвующие в передаче сигнала внутрь клетки. Семейство RAS включает в себя гены, кодирующие такие белковые молекулы, как HRAS, NRAS и две изоформы KRAS (KRAS4a и KRAS4b).

    Мутации, способствующие развитию рака, препятствует переходу RAS в неактивированное состояние.

    Мутации RAS отвечают за 30 процентов всех случаев развития рака у человека, в том числе 95 процентов случаев рака поджелудочной железы и 45 процентов колоректального рака. Эти злокачественные опухоли трудно поддаются лечению.

    Ученые выделили KRAS-белки у пациентов, пораженных колоректальным раком, а также из образцов опухолей с помощью специфичных антител.

    Ранее сообщалось, что в Калифорнии суд признал, что компания Starbucks и другие производители и продавцы кофе в штате должны снабжать свою продукцию специальной пометкой о риске возникновения онкологических заболеваний.

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